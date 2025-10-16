Massacre de Thiaroye : Le Président Diomaye Faye reçoit officiellement le Livre blanc

16/10/2025

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a présidé cet après-midi au Palais une cérémonie solennelle de remise du Livre blanc sur le Massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944. Ce document historique majeur symbolise une étape décisive dans le travail de mémoire engagé par l’État du Sénégal sur cette tragédie qui a marqué l’histoire nationale et africaine.





Devant les membres du Gouvernement, les représentants du corps diplomatique et du Comité de commémoration, le Chef de l’État a salué la portée de cette œuvre collective, fruit d’une démarche rigoureuse mêlant recherche scientifique, devoir de mémoire et engagement patriotique. Il a rendu un hommage appuyé au Premier ministre Ousmane Sonko, dont l’implication a été déterminante dans la conduite de ce projet au service d’un idéal panafricain de vérité et de justice.





Le Président Diomaye Faye a souligné que ce Livre blanc dépasse le cadre d’un simple rapport. Il s’agit d’un récit construit par et pour les Africains, fondé sur des sources tangibles issues des archives détenues au Sénégal et en France. Ce travail est, selon lui, l’expression d’un refus clair : celui de laisser d’autres écrire à leur place une histoire qui leur appartient. Il a insisté sur le devoir de transmission envers la jeunesse africaine.





S’exprimant sur la coopération avec la République française dans l’accès aux archives, le Président a regretté une collaboration parfois en deçà des attentes, tout en réaffirmant la détermination du Sénégal à faire toute la lumière sur cette page sombre de son histoire, dans un esprit de vérité et de dialogue.



