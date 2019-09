Masalik al-Jinan et la longue marche de la Mouridiyya à Dakar

Le 27 Septembre 2019, la communauté mouride, en solidarité avec les musulmans du Sénégal et la Oumah islamique, inaugure la majestueuse mosquée Masalik al-jinan à Dakar. Cette occasion qui offre l’opportunité de donner un bref aperçu sur l’histoire de la Mouridiyya dans la capitale du Sénégal et ancienne capitale de l’Afrique occidentale française (Aof). Un tel aperçu permet de situer l’évènement phare d’aujourd’hui dans la longue marche pour la construction d’un espace mouride à Dakar.