Mary Teuw Niane soupçonne une tentative d'arrêt du processus électoral

11/03/2024 18:20

Sur sa page Facebook, Mary Teuw Niane a publié un texte intitulé "Le coup d’État imminent et les moyens de le conjurer". En a croire l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Macky Sall cherche à ne pas organiser ces élections. Il demande ainsi aux Sénégalais de rester vigilants. Voici son texte.