Mary Teuw Niane demande une seconde chance pour les étudiants exclus

25/07/2021 13:19

Faut-il donner une seconde chance aux étudiants exclus de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) ? Mary Teuw Niane répond par l’affirmative. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur de la Recherche et l’Innovation, invité de l’émission le Jury Du Dimanche (JDD), ce 25 juillet 2021, plaide une seconde chance pour les étudiants durement sanctionnés par le Conseil de discipline dudit université suite aux violences qui avaient émaillé les élections amicales au mois de juin dernier. Toutefois, il estime que ces étudiants doivent au préalable reconnaître leurs fautes.