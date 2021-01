Mary Teuw Niane contestait le classement du Concours Général 2018 et l’histoire semble lui donnait raison.

Décidément, le classement du Concours général 2018 ne fait pas l’unanimité. Dans les colonnes de Les Echos, c’est le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui s’immisce dans le débat. Mary Teuw Niane n’a pu s’empêcher de s’interroger sur les critères de choix du meilleur élève du Concours et du meilleur élève scientifique.



Sur sa page Facebook visitée par nos confrères, il déclare que son choix de cœur va à deux élèves, Samba Khary Sylla et El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Kane.“Pour moi mon choix de cœur va à deux élèves: Samba Khary Sylla qui a remporté deux premiers prix en Mathématiques et en Physique. Il est élève au lycée d’Excellence de Diourbel.



El Hadj Abdoul Aziz Dabakh Kane qui aussi a remporté deux premiers prix en Philosophie et en Histoire et un troisième prix en Français”, fait-il savoir.Ne comprenant alors pas du tout le fait que ces deux lauréats sont passés derrière Diary Sow (la meilleure élève du Concours général 2018), le ministre se demande si par hasard, c’est lui qui est dépassé.“Peut-être suis-je archaïque car je ne conçois pas qu’une médaille d’or puisse être supplantée par des médailles d’argent, de bronze ou de vermeille, etc”, a-t-il ajouté.



Actusen.sn