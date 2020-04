Mary Teuw NIANE rend un vibrant hommage à Golbert DIAGNE : « Il personnifiait Saint-Louis, sa ville, notre ville, qu’il aimait, qu’il a servi toute sa vie »

Le Doyen Alioune Badara DIAGNE Golbert vient de nous quitter. Il personnifiait Saint Louis, sa ville, notre ville, qu’il aimait, qu’il a servi toute sa vie. Ndar, le doomu Ndar, la ville de Saint Louis, le natif de Saint Louis, le Doyen Golbert a magnifié, promu et défendu la manière d’être, de vivre, de parler, de marcher, la convivialité, enfin de compte la singularité Saint Louisienne.



Le sport, la jeunesse, la culture en particulier le théâtre, les médias, dans chacun de ces domaines, le Doyen Golbert a apporté une touche nationale et même africaine.



Homme de dialogue et de consensus, le Doyen Golbert était l’ami, le confident, il n’avait ni d’ennemi encore moins d’adversaire.



Pour moi, il était un grand frère!



Je présente mes sincères condoléances à sa famille, au personnel de FM Teranga, aux Saint Louisiens et aux sénégalais.



Je prie Dieu que la terre de Ndar lui soit légère, que Dieu l’accueille dans Son meilleur Paradis.