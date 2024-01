Mary Teuw NIANE rejoint le groupe des alliés d'Ousmane SONKO (communiqué)

25/01/2024 06:29

Le Comité exécutif ( COMEX) du Mouvement pour la Transformation nationale (MTN MOTNA) s’est réuni le lundi 22 janvier 2024 et la Commission Stratégie quant à elle s’est réunie le mercredi 24 janvier 2024.



Après de larges discussions, les décisions suivantes ont été prises:



1. Adhésion de notre parti à la coalition Les Leaders et Alliés du Candidat Ousmane Sonko (LACOS).



2. ⁠Soutien au candidat designé par le Président Ousmane Sonko.



3. ⁠Toutes les dispositions seront prise pour une large communication autour des décisions prises.



4. ⁠Renforcement du parti à tous les niveaux notamment l’élargissement de son bureau.



5. ⁠lance une invitation aux responsables, aux militants, à tous les niveaux, à travailler avec la coalition LACOS et les structures autour du candidat designé par le Président Ousmane Sonko



6. ⁠Invite les transformatrices et les transformateurs à prendre toutes les initiatives afin d’être au même rythme que les urgences électorales.



Je vous souhaite une excellente nuit sous la protection divine.

Fait à Dakar, jeudi 25 janvier 2024



Le Président

Prof Mary Teuw Niane