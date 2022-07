Mary Teuw NIANE appelle les Saint-Louisiens à "voter massivement" pour YAW – vidéo

27/07/2022 14:55

Après avoir annoncé sa démission du poste de PCA de Petrosen Holding, l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le Pr Mary Teuw NIANE invite la population du département de Saint-Louis à voter massivement pour l’intercoalition YAW-WALLU ce dimanche. Dans un message en Français, en Wolof et en Pulaar, il a adressé de vifs remerciements à Ousmane SONKO pour les propos aimables à son endroit et le « discours fort» qu’il a prononcé à Saint-Louis. Mary Teuw NIANE exhorte les Domou NDAR à ne pas accepter que l'argent puisse changer leurs votes.