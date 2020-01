Mary Teuw NIANE : « Si j’étais satisfait, je ne serais pas candidat (…) Pour la renaissance de Saint-Louis, je lance un appel ... » (vidéo)

En plus de bouleverser l’échiquier politique à Saint-Louis, l’annonce de la candidature de Mary Teuw NIANE va modifier la structuration de l’Alliance pour la République (APR). Une redistribution des cartes va s’opérer et les rôles au sein du parti de Macky SALL vont davantage changer. Va-t-on s’attendre à un soutien de la part du maire Mansour FAYE, en reconnaissance à l’appui qu’il avait obtenu de ce dernier en 2014 ? En tout cas, l’ancien recteur de l’UGB maintient son affirmation et sa volonté d’indépendance politique dans la Commune et le département.