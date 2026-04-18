Maroc : libération annoncée de plusieurs supporters ce samedi

18/04/2026

Après plusieurs mois de détention au Maroc, certains supporters sénégalais arrêtés lors de la finale de la CAN 2025 pourraient recouvrer la liberté dès ce samedi 18 avril 2026. L’information a été confirmée par leur avocat, Me Patrick Kabou, qui précise que plusieurs des 18 compatriotes concernés arrivent au terme de leurs peines.





Pour rappel, la justice marocaine avait prononcé des condamnations allant de trois mois à un an de prison ferme à la suite des incidents survenus le 18 janvier 2025, jour du sacre des Lions face au pays hôte.





Me Kabou insiste sur la nécessité d'un « accompagnement digne » pour ces supporters afin de faciliter leur réinsertion et de gérer le choc de la sortie de prison. Ces démarches sont menées en étroite coordination avec la représentation diplomatique sénégalaise et le Secrétariat d’État aux Sénégalais de l’extérieur. L'objectif est d'assurer une prise en charge humaine et sereine dès leur élargissement, alors que ce dossier sensible continue de susciter une vive émotion au Sénégal.



MS



