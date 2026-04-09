Maroc : Graves révélations sur l'agression des supporters sénégalais par un stadier

09/04/2026

L'indignation grandit au sein de la communauté des supporters des Lions de la Teranga. De nouvelles révélations sur l'affaire des 18 supporters sénégalais interpellés au Maroc font état d'une situation diplomatique et judiciaire tendue. Au cœur de la polémique : l'agression d'un supporter par un stadier marocain, un incident qui aurait mis le feu aux poudres.





Selon des témoignages concordants, la plainte déposée par la partie sénégalaise contre le stadier agresseur aurait été « royalement ignorée » par les autorités locales.



Plus grave encore, des zones d'ombre subsistent sur le rôle et la réaction des policiers sénégalais présents sur place pour l'encadrement des fans. Alors que les 18 supporters font face à des procédures judiciaires au Royaume chérifien, le sentiment d'un traitement inéquitable s'installe à Dakar.



Les familles des détenus et les organisations de supporters interpellent l'État du Sénégal pour une protection consulaire plus ferme et une clarification des responsabilités dans cet incident qui entache la fraternité sportive entre les deux nations.





MS/NDARINFO



