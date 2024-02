Mariéme Faye SALL offre 5 millions de FCFA aux personnes handicapées de Saint-Louis.

22/02/2024 21:10

La Première Dame Mme Mariéme Faye SALL a offert une enveloppe de cinq millions de FCFA à la Fédération départementale des Associations des Personnes handicapées (FDAPH) de Saint-Louis. Ce qui a permis à la structure d'acheter de six ordinateurs portables, un grand HP et sept imprimantes pour les sections communes des Personnes handicapées de Saint-Louis, Ndiébéne Gandiol, Gandon, Fasse Ngom et Mpal, la section féminine et ainsi que la Fédération éponyme Pour le patron de la FDAPH.