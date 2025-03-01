Marie Rose Khady Fatou Faye, nouvelle Secrétaire d’État et porte-parole du gouvernement

Marie Rose Khady Fatou Faye a été nommée Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement, dans le cadre du remaniement ministériel annoncé samedi 6 septembre 2025.



Ancienne directrice générale de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), elle s’est illustrée par son engagement en faveur de la modernisation des TPE/PME sénégalaises, avec un accent particulier sur la digitalisation et l’accompagnement des femmes et des jeunes entrepreneurs.



Diplômée en management des ressources humaines de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l’ISFOGEP – ESSEC, Mme Faye a bâti une carrière en France dans le recrutement de cadres et de profils médicaux avant de rejoindre le Sénégal en 2024.



Sa nomination illustre la volonté de l’exécutif de s’appuyer sur des profils issus de la diaspora, dotés d’une expertise internationale et d’un leadership reconnu, pour renforcer la gouvernance nationale.



