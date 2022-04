Marche de soutien à COD : Les organisateurs refusent l’itinéraire proposé par le préfet

26/04/2022 02:35

Le préfet de Dakar, Mor Talla Tine, a autorisé la marche que compte organiser le Collectif pour la libération de Cheikh Oumar Diagne (Coucod) le mercredi 27 avril prochain.



Toutefois, l’autorité administrative a changé l’itinéraire, pour des raisons liées aux difficultés de circulation.

En effet, les membres du Collectif voulaient marcher du rond-point de l’université (Ucad) à la devanture de la maison d’arrêt de Rebeuss, de 09 h à 14 h. Mais le préfet a fixé un autre itinéraire allant de la place de la Nation au rond-point Rts. Ce que les organisateurs ont refusé.



Le préfet prend ainsi l’opinion à témoin et dit vouloir éviter des bouchons, ‘’notamment en cette veille de fête de Korité où circuler à Dakar relève d’un véritable casse-tête, sans oublier la présence sur l’itinéraire des établissements sanitaires (hôpital Fann, Abass Ndao, Polyclinique) et des marchés (Gueule Tapée, Tilène) ».



Selon l’autorité préfectorale, »la liberté de marche ne peut pas prendre le dessus sur la libre circulation des personnes et des biens, et l’évacuation des malades vers les structures de santé ».