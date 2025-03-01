Marché Tendjiguen : Les vendeuses de menthe luttent contre la rareté du produit et la hausse des prix

Au marché Tendjiguen de Saint-Louis, les vendeuses de menthe font face à des difficultés croissantes en raison de la rareté et de la cherté du produit. Les conditions climatiques défavorables, notamment des inondations, ont entravé la production, réduisant ainsi la quantité disponible sur le marché. Malgré des prix élevés, allant de 800 à 1000 FCFA par bouquet, ces vendeuses continuent à travailler activement pour générer des revenus et subvenir à leurs besoins.