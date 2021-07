Marché SOR : les ambulants maintiennent le statu quo | PHOTOS |

17/07/2021 13:03

La situation n’a pas évolué au marché SOR de Saint-Louis. Les pourparlers engagés entre les marchands ambulants et les commerçants réguliers n’ont pas abouti. N’ayant pas obtenu gain de cause, les ambulants ont décidé de fermer les boutiques des abords de l’avenue Général de Gaulle, ce matin.



La tension est toutefois moins vive après les affrontements enregistrés hier entre les ambulants et les forces de l’ordre.



En dépit de la proposition qui leur a été faite par la Commune d’établir leur commerce sur la place Abdoulaye WADE ainsi que l’axe allant de la Pharmacie Mame MADIA au stade Me Babacar SEYE, les manifestants campent sur leur position et réclament une autorisation de vente sur toute l’avenue.