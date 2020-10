Mansour Faye : un cadre supérieur adossé à son éducation pour accomplir sa mission. Par Suzanne DIÈYE

Dans notre pays, la liberté d’expression, principe démocratique consacré par l’article 8 de notre loi fondamentale et renforcé sous la gouvernance du Président Macky SALL, est abusivement le prétexte pour des nihilistes, des négationnistes de passer le plus clair de leur temps à insulter, vociférer et critiquer négativement ce que font les autres pour développer notre cher Sénégal.