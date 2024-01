Mansour Faye sur la mise en circulation du BRT : « Nous pouvons retenir la mi-février (…) »

16/01/2024 12:42

Inauguré en grande pompe, le BRT n’est pas pour le moment prêt à embarquer ses premiers passagers. Les travaux permettant la mise en circulation des bus sont loin d’être achevés. En témoignent le nombre d’ouvriers qui s’affairent dans toutes les stations. Dans certains tracés du BRT, il n’est visiblement pas envisageable la mise en circulation de véhicules. Encore les travaux sont en cours et des amas de gravats mélangés à du ciment jonchent les artères. Pourtant en procédant à l’inauguration de ce « joyau » qui redonne à Dakar un autre visage, nombres de citoyens pensaient se rendre au jour suivant à leur lieu de travail en empruntant le BRT.



A ces questions répond, le ministre des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye. « Nous pouvons retenir la mi-février, vers la deuxième décade du mois de février, pour voir des passagers ciblés emprunter le BRT progressivement. Ce sera mis en service et les Sénégalais pourront, chacun à son tour, effectivement prendre le BRT », a renseigné le ministre sur les ondes de la RFM.



En clair, à ceux qui rêvaient voyager avec le BRT. Il faudra patienter. Car si l’on se fie aux propos de Mansour Faye, le premier voyage avec le BRT n’est pas pour demain. A rappeler que, d’après les prévisions le BRT transportera 300 mille passagers par jours.