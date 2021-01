Mansour Faye : Les nouvelles mesures dans les transports terrestres urbains et inter urbains.

Le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement dans le rendez-vous périodique face à la presse du mois de janvier, a annoncé d’importantes mesures concernant les décisions adjacentes de l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu.



Mansour Faye, concernant les mesures prises à l’endroit des transports terrestres donne le contenu de l’arrêté du 07 janvier 2021/000099 : « les principales mesures de l’arrêté portent d’abord sur la diminution des places autorisées dans les véhicules de transport public et privé. Ensuite sur les dispositions sanitaires à respecter dans les véhicules de transport et au sein des gares routières. »



Selon Mansour Faye, ces mesures ont été prises de concert avec les acteurs du transport en tenant compte des impératifs sanitaires et économiques. Parce que ces transporteurs ne doivent pas fonctionner à perte.



Cependant, Mansour Faye revient en détail sur les mesures prises. « Par rapport aux autobus de 12 mètres, c’est-à-dire les bus de Dakar dem dikk, un maximum de 80 sur les 110 seront occupés par les voyageurs. Par rapport au minibus urbain exploités par l’AFTU, un maximum de 40 places non compris le personnel de bord sur 50 places disponibles. Vous aurez compris que ces deux types de transport sont délestés de 30% de leur capacité, pour les autocars il ne sera plus toléré de personnes debout au niveau », note le ministre.



Poursuivant sur les mesures prises par l’arrêté, le ministre note que « dans les autocars, mini car, Ndiaga Ndiaye, cars rapides, toutes les places debout sont interdites. Le port de masque est obligatoire pour toutes les personnes à bord des véhicules de transport public et privé de voyageurs dès que leur nombre est supérieur à 1. Les entrées et les sorties des gares urbaines de passagers se font dans le respect des mesures d’hygiène et de sécurité arrêtées par l’autorité sanitaire compétentes. »



Autre interdiction décrétée, « les transporteurs sont tenus de nettoyer et désinfecter les voitures à l’intérieur comme à l’extérieur au moins une fois par jour. Ils doivent fournir à leur personnel des masques et produits désinfectants au personnel.



Cependant, le ministre prévient que tout manquement sera puni conformément aux lois et règlements en vigueur.