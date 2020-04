Mansour FAYE : " la situation est très alarmante ..."

Le maire de Saint-Louis (nord), Mansour Faye, a entamé samedi la distribution de masques aux populations de la ville, pour les aider à prévenir la maladie à coronavirus.



Les habitants, les commerçants et les marchands ambulants du quartier de Pikine ont été les premiers bénéficiaires des masques distribués par le conseil municipal.



Des membres du conseil municipal de Saint-Louis et des jeunes membres de mouvements associatifs de la ville prennent part à la distribution des masques, dont bénéficieront les 33 quartiers de la commune, selon le maire.



Il s’est entretenu avec plusieurs chefs de famille de ce quartier, qu’il a invités à retenir les enfants à la maison, pour les protéger du Covid-19.



Mansour Faye trouve ‘’la situation est très alarmante, avec les cas de transmission communautaire relevés dans les marchés et les autres espaces publics’’.



APS