Mansour FAYE dézingue Cheikh Bamba DIÈYE et titille Mary Teuw NIANE

Le maire Saint-Louis s’offusque de la sortie de Cheikh Bamba DIEYE qui affirmait, lors d’une interview télévisée, avoir mené des réalisations conséquentes à Saint-Louis. « Il n’a rien fait. Il n’a planté que des cocotiers », a déclaré Mansour FAYE.



« Nous devrions lui donner la route Dakar/Saint-Louis parce que sa langue est très longue », a-t-il martelé, très en verve. Interrogé sur les remous au sein de son parti au plan local et sur ses tensions avec le camp de Mary Teuw NIANE, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Développement confie : « Nous l’avons dans le parti. Nous étions là avant lui et nous continuerons à travailler pour le président Macky SALL. Je ne me bats pas contre lui ».



