Mansour FAYE aux jeunes de Balacoss : "Il y aura du changement. Vous le constaterez" - vidéo

26/07/2022 15:18

Le maire de Saint-Louis par ailleurs chef de file de la coalition Benno Bokk Yakaar(BBY) s’est entretenue avec la jeunesse de Balacoss dans le cadre d’une caravane, en présence de leur coordonnateur Alioune Badara DIOP. Il a réitéré sa volonté de renfoncer l’emploi des jeunes et les financements accordés aux femmes. « Nous ne pouvons pas enrôler tout le monde. Mais nous allons inscrire beaucoup de bénéficiaires dans nos programmes. Il s’agit notamment du GIE Diapale Ndaw Yi et la mutuelle Mec Affaires que nous avons initiés », renseigne l’édile. « Il y aura du changement. Vous le constatez », a-t-il affirmé. « Je vous conseille de ne pas sombrer dans les ténèbres en suivant l’appel de l’opposition. Ils ne sont là que pour leurs propres intérêts. Pour cela, ils sont prêts à diviser le pays. C’est eux qui distillent des mensonges sur Facebook, TikTok et WhatsApp. Ne les suivez pas », a lancé le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.