Mansour FAYE : "Je tends la main à Mary Teuw NIANE et lui demande de venir… "

21/07/2022 07:30

Le chef de file de la coalition Benno Bokk Yakaar de Saint-Louis a présidé, hier, une caravane à Bango en compagnie de responsables locaux de la mouvance présidentielle. Mansour FAYE a annoncé la mise en place de pavés, le renforcement de l’éclairage public et de l’emploi au profit du village. « Je tiens cette promesse devant vous et la respecterai », a-t-il dit. Parlant de sa brouille avec le professeur Mary Teuw NIANE, le maire de Saint-Louis soutient : « Il m’a offensé plusieurs fois. Mais je lui pardonne. Je lui tends la main et lui demande de venir travailler avec le président Macky SALL. L’APR n’est pas ma propriété. Je ne suis qu'un militant et responsable. Donc, le professeur peut venir en militant discipliné travailler avec le chef de l’Etat », a laissé entendre le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.