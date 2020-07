Mansour FAYE : « Je n’ai pas de parc mais une ferme où on vend du lait »

Cité parmi les bénéficiaires du partage des gazelles oryx, le beau-frère de Macky SALL jure, la main sur le cœur, que ce n’est pas vrai. Selon le ministre Mansour FAYE, ces accusations sont totalement « infondées ». «J’étais très étonné ce matin en lisant certains sites évoqués mon nom dans cette histoire de oryx. Que des sites en parlent, il n’y a pas de problème. Mais qu’un quotidien le reprenne, c’est ça mon problème », déclare-t-il, sur les ondes de la RFM.





D’ailleurs, Mansour FAYE assure n’avoir jamais vu de gazelle oryx de sa vie. Les gazelles rejetées, le ministre se défend également d’avoir un parc, comme s’il était question de cela. « Je n’ai pas de parc mais une ferme où on vend du lait », explique-t-il.



Et après s’être lavé à grande eau, le ministre lance la contre-attaque. « Je ne peux pas comprendre que des gens puissent se lever un bon matin et accuser d’honnêtes citoyens pour des faits qu’ils n’ont pas commis. Je ne peux pas laisser passer. Je vais saisir la Justice », menace-t-il.



WALFNet