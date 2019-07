Mansour FAYE : « Macky SALL ne protège personne ... »

Les auditions dans l’affaire Petro Tim se poursuivent. Aliou Sall sera entendu à la Division des investigations criminelles (Dic), ce mercredi. Cet entretien avec les limiers entre dans le cadre du scandale à dix (10) milliards de dollars révélé par la BBC. La preuve, selon Mansour Faye, que la “Justice fait son travail…“



Justice réclamée…



Le frère du Président Macky Sall est cité dans un scandale de corruption présumée dans l’octroi de contrats pétroliers. Depuis la révélation du scandale à 10 milliards de dollars par BBC, la polémique ne cesse d’enfler. Société civile, opposition, entre autres organisations, se sont érigées en bouclier pour demander justice. Que le frère du président soit traduit en justice, mais aussi, qu’il démissionne de son poste de directeur de la Caisse des dépôts et consignation. Ce que Aliou Sall fera après la sortie d’El Hadji Hamidou Kassé, l’enfonçant davantage.



Degré d’implication…





Cette audition d’Aliou Sall vient à son heure. Un tournant dans la gestion de ce scandale, au moment où nombre de Sénégalais craignaient que le frère cadet du chef de l’Etat soit protégé par le Président Macky Sall, comme avec beaucoup de ses lieutenants. Ainsi, le maire de Guédiawaye qui aurait bénéficié de 146 millions FCfa, à travers sa société Agritrans, espérons-le, lors de son audition, apportera, face aux enquêteurs, des réponses sur son degré d’implication.

Cette audition intervient après celles de Abdoul Mbaye, Pierre Goudiaby Atépa, Birahim Seck, Mamadou Faye (Directeur général de Petrosen), El Hadji Hamidou Kassé, Babacar Mbaye Ngaraf qui, rappelons-le, avait déjà déposé une plainte à l’Ofnac, suite à l’appel à témoin lancé par le Procureur Serigne Bassirou Guèye.



Justice agissante…



Pour sa part, Mansour Faye estime que cette convocation montre que la “justice est en train de faire son travail“… Le ministre du Développement communautaire et de l’équité sociale estime que “le chef de l’Etat n’est pas dans les dispositions de protéger qui que ce soit…” A Tambacounda où il se trouvait, le beau frère du chef de l’Etat de renchérir : “Le président de la République est là pour tous les Sénégalais… Il traite les Sénégalais sur le même pied. Il l’a toujours prôné. Il est très normal qu’il ait des détracteurs. Ce qui préoccupe le Président, c’est le développement du pays. Travailler et faire travailler les Sénégalais…“



