Manifestations du 29 juin : Interdictions en cascade

29/06/2022 06:52

Bis repetita du vendredi 17 juin 2022 ! A l’unisson, les préfets des différents départements du pays publient, les uns après les autres, des arrêtés interdisant les manifestations prévues ce mardi 29 juin des inter-coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal.



Les motifs évoqués par les gouverneurs de Fatick, Thiès et Ziguinchor sont assez similaires et vont de : menaces réelles de troubles à l’ordre public ; raison de sécurité ; Risques d’infiltration de la marche par des personnes malintentionnées, à la suite de renseignements recueillis par les services de sécurité ; Insuffisances de forces nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens et de la violation des dispositions de l’article L61 du Code électoral.



Lequel stipule que : « Durant les trente jours précédant l’ouverture officielle de la campagne électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés ».