Manifestation Noo Lank : Le CRD dans les rues demain

La conférence des leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique a sorti un communiqué pour exprimer sa solidarité au collectif Noo Lank. D'ailleurs, elle compte même prendre part à la grande marche dudit collectif, ce vendredi 10 Janvier, après avoir rencontré le Collectif.



‘’D'ores et déjà, la Conférence des Leaders engage ses partisans à participer massivement à la manifestation du vendredi 10 janvier 2020 à l'appel de la Plateforme « No Lank No Bagn » tout en souhaitant que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions de succès, d'ordre et de discipline’’, indique le communiqué .



Dakarmatin