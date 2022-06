Manif du 8 juin : « D’autres éléments du MFDC activement recherchés (...) Il n'y aura pas d'intouchables » (Procureur)

15/06/2022 20:49

Le haut responsable du MFDC Ousmane Kabyline Diatta, arrêté lors de la manifestation du 8 juin, est poursuis pour plusieurs chefs d’inculpation puis placé sous mandat de dépôt. Et d’autres éléments du MFDC, sont activement recherché, renseigne le Chef du parquet de Dakar, Amady Diouf lors d’un point de presse, ce mercredi.





Le procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Dakar a déclaré qu’Ousmane Kabyline Diatta est considéré par l’armée comme le second et le bras armée d’une aile dure de la rébellion dirigée par Paul Aloukassine Bassène. Il a été repéré par les forces de défense et de sécurité, alors qu’il venait assister à la manifestation du 8 juin.



Et toujours selon le magistrat Amady Diouf, d’autres éléments du MFDC avaient fait cap sur Dakar et devaient se joindre à Ousmane Kabilyne Diatta et participer ensemble à ladite manifestation, avec l’idée bien manifestée, selon des sources numériques, de s’adonner à des opérations de pillage, de destruction et de porter atteinte à l’intégrité physique des innocents.



« En l’état, les investigations se poursuivent dans la perspective de mettre la main sur les autres membres du groupe qui ont réussi à se fondre dans la nature dès l’arrestation de leur camarade Ousmane Kabiline Diatta », a fait savoir le Chef du parquet qui soutient qu'il « n'y aura pas d'intouchables ».



AVec SENEGO