Manif de la Mairie de Saint-Louis : le Préfet veut désamorcer la bombe

La proposition de délibération portant dénomination des rues a été retirée de l’ordre du jour du conseil municipal qui devra se tenir, demain 19 décembre à la salle de délibération de l’hôtel de ville. Une décision du Préfet qui veut prévenir une éventuelle prolifération de nouvelles infections avec le rassemblement de Saint-Louisiens annoncé contre la mutation de l’avenue Général de Gaulle eu nom de Macky SALL.



Dès lors, les débats sur les points 7 et 8 de l’ordre du jour seront ajournés. Le conseil municipal de Saint-Louis ne devra se pencher que le vote du budget 2021.



Pour le moment, aucune volonté de surseoir au projet n’a été affichée par le maire et son équipe alors que le front constitué contre l’initiative se durcit, fustigeant notamment une « politisation » et le manque d’un sérieux travail de fouille de l’histoire avant la « débaptisation ».



NDARINFO.COM