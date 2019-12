Manif Noo Lànk : Les 38 manifestants relâchés mais le collectif ne lâche pas le combat

Les 38 personnes qui ont été interpellées lors de la manifestation de Gno lank ont été finalement libérés. Cependant, les membres de la plateforme ne comptent pas abandonner leur combat contre la hausse des prix de l'électricité, mais aussi pour la libération de Guy Marius Sagna et Cie. "Le combat pour l'annulation de la hausse des tarifs de l'électricité va continuer ! Nous exigeons la libération de Guy Marius Sagna, Fallou Galass Seck et Ousmane Sarr après celle de Mamadou Diao Diallo, Malick Biaye, Pape Abdoulaye Toure, Souleymane Diokou et le Dr Babacar Diop", lit-on sur la page Facebook de Frap France dégage.