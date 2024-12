Mandat d’arrêt : Un sénégalais poursuivi pour meurtre arrêté aux USA

16/12/2024 22:55

Poursuivi pour meurtre au Brésil, un de nos compatriotes sénégalais, Gora Fall, a été arrêté aux Etats Unis où il est entré illégalement.



C’est la U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (Ice) qui en a fait l’annonce dans un communiqué officiel. Elle informe que Gora Fall, un citoyen sénégalais de 34 ans, a été arrêté le 10 décembre à Philadelphie, en Pennsylvanie. L’homme qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour meurtre au Brésil, est actuellement détenu par l'Ice en attendant la procédure d'expulsion.



En effet, c’est en Avril 2021 que Gora Fall est entré aux Usa. La police des frontières américaine l’avait arrêté au Texas le 3 avril 2021, suite à son entrée illégale aux États-Unis, renseigne l’Ice. Puis, notre compatriote a reçu une convocation devant un juge de l'immigration qui l’avait libéré sur parole. mais, l’Ice, ayant été notifié du mandat d'arrêt en suspens contre Fall au Brésil en mai, a procédé à son arrestation.



«La Enforcement and Removal Operations de Philadelphia s’efforce de s’assurer que les fugitifs étrangers tels que Fall ne trouveront pas refuge aux États-Unis», a déclaré Brian McShane, directeur par intérim du bureau local de l’ERO de Philadelphie.



IGFM