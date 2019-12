Mame Mbaye Niang « Le Chef de l’Etat n’est pas bien soutenu politiquement par les ministres »

Il a été considéré comme l’un des plus grands défenseurs de Macky Sall. L’actuel ministre, directeur de cabinet du Chef de l’Etat, Mame Mbaye Niang se considère comme un des bras droits du patron de l’Apr.



Invité du Grand Jury de la RFM, il lâche : « Je fais partie des gens qui pensent que le chef de l’Etat Macky n’est pas bien soutenu politiquement par les membres du gouvernement ».



Selon lui, avec un gouvernement qui n’a plus de Premier ministre, les ministres doivent « être au front et porter les réformes les plus impopulaires pour les défendre ».



Xalima