Mame Mawdo : La grande école

Le monde musulman fête ce mois-ci la naissance de la meilleure des créatures. Cependant, tous les historiens et intellectuels honnêtes s’accordent au moins sur un fait : C’est grâce à Mawdo Malick, que le Sénégal , l’Afrique et le monde entier célèbrent l’anniversaire de la naissance du prophète Mohamet (PSL).