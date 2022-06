Mame Diarra Fam relaxée : Déthié Fall condamné avec sursis

28/06/2022 07:56

Après plus de trois heures de plaidoirie durant lesquelles, une vingtaine d’avocats se sont succédé et près de deux heures d’attente du délibéré, le juge a décidé de condamner à prononcer la sentence suivante.







À ce propos, Déthié Fall qui a reconnu avoir été l’auteur de la manifestation organisée a été condamné à 6 mois sursis avec une amende de 100 mille francs pour le délit de participation à l’organisation d’une manifestation non autorisée.



Le juge a prononcé la relaxe pour participation à un attroupement non autorisé et interdit. Tous les autres prévenus ont été relaxés.



Tout ce beau monde, arrêté lors des manifs de l’inter coalition Yewwi Askan Wi-Wallu, le 17 juin dernier, était poursuivi pour participation à une manifestation interdite et troubles à l’ordre public.



Pendant ce temps, BBY appelle toutes les forces vives de la nation à la création d’un vaste Front pour la Paix et la République…