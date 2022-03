Mame Aby Sèye nommée à la tête de la DER/FJ - APS

10/03/2022 23:50

Mame Aby Sèye, Sociologue, démographe et urbaniste, a été nommée Déléguée générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), a annoncé la télévision nationale, jeudi soir.



Mame Aby Sèye remplace à ce poste Pape Amadou Sarr, limogé, mercredi par le chef de l’Etat.



Mme Sèye était précédemment directrice du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT).



Elle est diplômée d’un DESS en urbanisme aménagement avec comme option le management public urbain à l’Institut Français d’Urbanisme et d’un Doctorat en sociologie anthropologie à l’Université de Caen Basse Normandie.



Mame Aby Sèye a travaillé à la Caisse des dépôts et consignations comme cheffe de projet entrre 2015 et 2017, ensuite comme cheffe de la division du Développement territorial (2017-2019).





APS