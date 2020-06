Mamadou Talla et Dame Diop vont poursuivre ‘’les efforts’’ pour ‘’préparer’’ la prochaine reprise des cours

Les ministres de l’Education nationale et de la Formation professionnelle se sont engagés, mardi, à ‘’poursuivre les efforts déjà entamés’’ en vue de ‘’préparer’’ la prochaine reprise des cours.



’’Nous nous engageons donc en relation avec le ministre de la Santé et de l’Action sociale à poursuivre les efforts déjà entamés en vue de nous préparer à la prochaine reprise des cours’’, ont déclaré Mamadou Talla et Dame Diop dans un communiqué conjoint.



Le président de la République, Macky Sall, a reporté la reprise des cours initialement prévue ce mardi à une date restant à fixer, en raison de contaminations au Covid-19 chez les enseignants.



Macky Sall a demandé au ministre de l’Education nationale, à ses collègues chargés de la Formation professionnelle et de la Santé, et aux autorités administratives de ‘’poursuivre les efforts déjà [fournis] en vue d’une éventuelle réouverture des classes’’.



Dans leur communiqué conjoint, les deux ministres rappellent que la préparation de la reprise des cours a toujours été guidée par le souci de sauver l’année scolaire tout en préservant la santé des populations conformément aux orientations données aux autorités administratives, présidents des comités régionaux de gestion des épidémies (CRGE).



’’C’est dans ce cadre que l’Etat, en relation avec les collectivités territoriales et les partenaires de l’école, a doté l’ensemble des écoles et établissements d’éducation et de formation professionnelle en matériels de protection en application du protocole sanitaire validé par le comité national de gestion des épidémies (CNGE)’’, soulignent-ils.

APS