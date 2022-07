Mamadou MBAYE : "Je suis républicain progressiste. Je suis militant du PRP"

21/07/2022 15:32

Je suis « républicain progressiste ». Je suis militant du Parti Républicain pour le Progrès (PRP).

Pour la première fois de ma vie, je milite dans un parti politique après plus de 25 années d’engagement citoyen et communautaire.



Et mon choix a porté sur le PRP « Disso ak Askan wi » avec le Président Dethie FALL.

Le PRP, c’est le début d’un rêve non seulement pour une « vraie » république mais une république de progrès dans plusieurs domaines de la vie.



Ensuite, le PRP c’est aussi « disso ak Askan Wi », c’est-à-dire « des valeurs positives d’inclusion, de concertation » comme viatique d’une nouvelle gouvernance politique, sociale et économique ».



Enfin, le PRP, c’est le culte du travail « pour la prospérité et dans la paix ».

Le PRP, c’est avec le Président Dethie FALL, le manager incarnant des valeurs indissociables d’un leadership moderne que sont le talent et les vertus mais avec des hommes, des femmes, des jeunes et des ainés consciemment engagés..

Vive le PRP "Disso ak Askan Wi",

Pour une République de Progrès

Pour une République où le talent et les vertus sont érigés en valeurs de gouvernance

Vive le Sénégal