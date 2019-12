Mamadou Lamine Diallo: « Le libéralisme familial de Macky Sall est responsable de l’émigration dite clandestine des jeunes… »

Le leader du Mouvement Tekki Mamadou Lamine Diallo, dans sa publication de la semaine appelée Queestekki, est revenu sur le naufrage du navire clandestin au large de la Mauritanie dont 15 sénégalais ont perdu la vie.



Selon le parlementaire, le libéralisme familial de Macky Sall est responsable de l’émigration dite clandestine des jeunes.

« La vue de nos jeunes couchés dans les plages de Mauritanie est révoltante. Si les jeunes souvent titulaires de Master prennent les pirogues, c’est d’abord parce qu’ils n’ont pas de visa pour rejoindre l’Europe. Le business des visas est florissant pour les consulats européens », a-t-il-laissé entendre.



«Et d’ajouter : « Selon le gouvernement, 300 000 jeunes arrivent sur le marché de l’emploi chaque année. L’économie de Macky Sall, selon ses propres chiffres falsifiés bien entendu, crée 70 000 emplois par an, 500 000 en sept ans. Ceci serait ironique si cela n’était pas tragique. Personne ne voit les 70 000 emplois de Macky Sall, ni l’IPRES, ni la Caisse de Sécurité Sociale, ni l’ANSD.



Par contre, ce qui est visible c’est l’accaparement de l’économie par la famille et les amis de la dynastie FayeSall. Les programmes PUDC, Promovilles, PUMA, Bourses familiales, CMU, et j’en passe, sont confiés au beau – frère, le supporter de Suez, dauphin protégé, PM de facto, à charge pour lui de conquérir les communes, vassaliser les familles boursières et au frère Aliou Sall, le facteur de Franck Timis, la présidence des communes. Le pouvoir passe par les communes, il faut corrompre l’opposition parrainée pour reculer la date des élections locales et mieux se préparer, identifier les récalcitrants de BBY et les chasser ».



Et pour conclure : « Dans le BTP, la portion laissée aux PME est accaparée par les amis de la famille comme Ecotra chargée des VRD de Diamnadio. Les quotas d’engrais et de semences dans l’agriculture sont distribués aux amis de la famille. La DER, c’est pour la clientèle politique des responsables, députés, ministres, maires, de l’APR. C’est le libéralisme familial qui règne au Sénégal, l’injustice au quotidien, la corruption en bandoulière. Il a bouché l’avenir de la jeunesse. Pourtant, déboucher l’avenir, c’est possible hic et nunc ».