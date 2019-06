Mamadou Diallo Tekki : «le régime de Macky Sall a engagé l’économie dans une spirale d’endettement»

«Macky Sall a engagé l’économie dans une spirale d’endettement qui finit dans un ajustement drastique des dépenses. Des agences vont être fermées et des travailleurs seront dans la rue. Les prix vont augmenter». Telle est le diagnostic de Mamadou Lamine Diallo qui estime que «le peuple travailleur ne doit pas l’accepter».«Dans ces circonstances, alors que le peuple réclame ses 400 000 du gaz et les travailleurs des salaires décents, quel est l’intérêt des démocrates patriotes de dialoguer avec Macky Sall ? Le Sénégal doit progresser démocratiquement et sortir des deals politico affairistes qui finissent dans les fourches du Fmi», déclare-t-il dans sa «Questekki» hebdomadaire.DAKARMATIN