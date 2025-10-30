Mamadou Diagna Ndiaye : “Les JOJ Dakar 2026 célèbrent la jeunesse et l’école sénégalaises”

30/10/2025

Le dévoilement officiel de la mascotte des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 marque une étape importante dans la préparation de ce premier événement olympique accueilli par l’Afrique. Pour Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité d’organisation (COJOJ), cet instant revêt une dimension hautement symbolique : il célèbre avant tout la jeunesse et l’école sénégalaises.



« Le comité d’organisation a tenu à rappeler, en confiant aux élèves la réalisation et le nom de la mascotte, que les JOJ sont d’abord l’affaire de la jeunesse », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise (APS).



Le choix de confier la création de la mascotte aux élèves s’inscrit dans une démarche éducative et inclusive, portée par le ministère de l’Éducation nationale, en charge du concours national. Une façon d’associer la jeunesse sénégalaise à l’organisation d’un événement d’ampleur mondiale, tout en transmettant les valeurs de l’olympisme.



Mamadou Diagna Ndiaye a salué l’accompagnement constant de l’État du Sénégal dans la préparation des JOJ. « C’est l’occasion de remercier très sincèrement le chef de l’État, le chef du gouvernement et l’ensemble des ministres pour leur sollicitude de tous les jours. »



Il s’est également félicité de la mobilisation des partenaires nationaux et internationaux, notamment le Comité international olympique (CIO), qui co-construit avec le COJOJ la réussite de ces Jeux. « Dakar, le Sénégal et l’Afrique seront au rendez-vous, il n’y a aucun doute », a-t-il assuré.



Revenant sur le choix du Sénégal en 2018 à Buenos Aires, face à des candidatures du Nigeria, de la Tunisie et du Botswana, il a souligné que cette décision du CIO consacrait la place du Sénégal dans le concert des nations. « Le Sénégal est un grand pays par le génie de son peuple et le talent de sa jeunesse », a-t-il déclaré.



Sous le slogan « L’Afrique accueille, Dakar célèbre », les organisateurs souhaitent mobiliser l’ensemble du continent pour faire de ces JOJ un événement panafricain. Mamadou Diagna Ndiaye insiste sur la nécessité d’une appropriation collective de cette responsabilité historique.



À l’issue des Jeux en 2026, le président du COJOJ est convaincu que « le Sénégal intégrera à jamais la liste restreinte des pays organisateurs des Jeux olympiques, en entrant, avec l’Afrique, dans l’histoire de l’olympisme par la très grande porte ».



