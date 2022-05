Mali : un coup d'État "soutenu par un État occidental" a été déjoué (gouvernement)

17/05/2022 05:55

Le gouvernement du Mali annonce avoir déjoué un coup d’État perpétré par un groupe d’officiers et sous-officiers dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. "Ces militaires étaient soutenus par un État occidental", selon le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement.



Le gouvernement malien condamne cette "indigne atteinte à la sureté de l'État dont l'objectif visé est d'entraver, voire d'annihiler les efforts substantiels de sécurisation de notre pays et le retour à un ordre constitutionnel".



Le colonel Abdoulaye Maïga annonce un renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali.



Les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice, indique le gouvernement qui rassure que la situation est sous contrôle.



Alwihda Info