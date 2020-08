Mali: le président Keïta et le Premier ministre arrêtés, selon un chef de la mutinerie

À Kati, près de la capitale malienne Bamako, des coups de feu ont été entendus au niveau du camp militaire, tôt dans la matinée de ce mardi 18 août, selon plusieurs témoins. Un chef de la mutinerie affirme que le président Ibrahim Boubacar Keïta et le Premier ministre ont été arrêtés. RFI passera en édition spéciale ce soir à partir de 20h30, heure de Paris.