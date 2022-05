Mali : l’armée perd plusieurs soldats

13/05/2022 21:19

Quatre soldats maliens sont morts dans l’explosion d’un engin explosif à Mopti.



Un véhicule d'une unité des Forces armées du Mali (FAMa) en patrouille à Djenné a sauté sur un engin explosif improvisé. L’incident qui s’est déroulé ce jeudi 12 mai 2022 aux environs de 8h 54 minutes a fait quatre morts et un blessé selon un communiqué de l'armée malienne.



Dans le document, les FAMa présentent leurs condoléances aux compagnons d'armes et familles des victimes et souhaitent prompt rétablissement au blessé. L'armée, dit-elle, continue « ses offensives sur tous les fronts pour venir à bout de ces assaillants qui continuent d'endeuiller des familles sur le sol malien ».



Les pertes s'accumulent dans les rangs des forces armées maliennes. Le 24 avril dernier, l’armée avait déjà perdu six soldats dans trois attaques simultanées de groupes « terroristes » contre des camps militaires dans le centre du Mali.



Des attaques revendiquées par la Katiba du Macina du prédicateur peul Amadou Koufa, dans un message audio. La Katiba du Macina est subordonnée à Iyad Ag Ghali, chef du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) ou Jnim, selon son acronyme anglais, lié à Al-Qaïda.



Le 4 mars dernier, c'est le camp de Mondoro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, au centre du pays, qui avait été pris pour cible par des groupes jihadistes. L’armée malienne y avait perdu 40 soldats, en plus de 33 blessés, dont 21 graves, et sept « portés disparus » parmi les soldats.



L'attaque meurtrière a été revendiquée par le Jnim comme une vengeance au massacre de Dogofry dans la nuit du 1er au 2 mars, où plus de 30 corps de jihadistes présumés avaient été retrouvés brûlés et entassés les uns sur les autres.



Malgré les pertes enregistrées, l'armée malienne a réussi à neutraliser des centaines d'assaillants appartenant à des groupes jihadistes dans ses opérations de sécurisation à l'intérieur du pays. Le 17 avril, les FAMa annoncent avoir tué plusieurs terroristes dont Samir Al-Bourhan, un cadre jihadiste franco-tunisien du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) au centre du pays à Moura.



Toutefois, il faut noter une récurrence des attaques ces derniers mois alors que la France et ses alliés ont annoncé en février dernier, leur départ du Mali, à la suite de vives tensions diplomatiques avec les autorités de la transition.



Pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest, le Mali tente de sortir de la crise politique depuis le coup d’Etat perpétré par l’armée le 18 août 2020 contre le président Ibrahima Boubacar Keïta, décédé le 16 janvier 2022. Les militaires qui reprochaient au régime d’IBK son inaction face aux attaques jihadistes, se retrouvent à leur tour englués dans une tourmente sécuritaire depuis la prise du pouvoir.



Les insurrections indépendantistes de 2012 ont cédé la place ces dernières années à des attaques jihadistes souvent attribuées aux groupes comme Al-Qaida et à l'Etat islamique.



APA-Bamako (Mali)



CD/APA