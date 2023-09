Mali: des groupes armés revendiquent la prise d'une ville clé après de violents combats

14/09/2023 07:59

Des groupes armés du nord du Mali ont revendiqué mardi 12 septembre dans un communiqué la prise de la ville clé de Bourem, entre Gao et Tombouctou, au prix de combats avec l'armée malienne.