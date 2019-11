Mali : 13 soldats français meurent dans la collision de deux hélicoptères

Lors d’une opération de combat contre les groupes djihadistes, 13 soldats français ont trouvé la mort, ce lundi soir, dans la collision de deux de leurs hélicoptères.

A en croire l’Élysée qui a donné l’information ce mardi, il s’agissait de six officiers, de six sous-officiers, et d’un caporal-chef, tous appartenant à l’armée de terre, rapporte Reuters.