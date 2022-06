Mali : 132 civils assassinés en trois jours par des jihadistes présumés

21/06/2022 09:01

Au moins 132 civils ont été tués au cours des trois derniers jours dans des localités voisines dans le centre du Mali lors d’attaques attribuées à des jihadistes, a-t-on appris lundi 20 juin auprès d’élus locaux et d'un haut responsable de l'administration.



Les tueries ont été perpétrées à Diallassagou et dans deux villages proches, Diaweli et à Dessagou, dans le centre du pays, un des principaux foyers de la violence qui ensanglante le Sahel depuis des années.



Les violences continuaient lundi 20 juin, selon un élu local s'exprimant sous le couvert de l'anonymat pour des raisons de sécurité.



La Croix (avec AFP)