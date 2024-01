Maison de l’étudiant mbourois à Saint-Louis : Cheikh Issa SALL a lancé les travaux.

19/01/2024 08:07

Après avoir inauguré la maison de l’étudiant mbourois à l’Université de Bambey, le maire Cheikh Issa SALL a procédé hier jeudi à la pose de la première pierre d’un logement destiné aux apprenants inscrits à Gaston Berger. Composée d’un rez-de-chaussée et de trois étages, la Maison de l’étudiant Mbourois sera construite à Sanar Wolof, à quelques encablures du campus social de l’UGB.



« C'est un engagement important qui vise à améliorer les conditions sociales et pédagogiques de mes étudiants », a-t-il dit en marge de la cérémonie.



« Nous avons l’information que certains étudiants vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Car, n’ayant pas des chambres au niveau du campus », a ajouté le directeur général de la Caisse de Dépôt et de consignation (Cdc), en expliquant que son initiative est une solution définitive à cette situation.



Au terme de la cérémonie de pose de première pierre, Cheikh Issa SALL a remis une enveloppe de 2 millions de francs CFA aux étudiants en guise de règlement de leur loyer. Il a également participé à contribution à la construction de la mosquée de Sanar Wolof en offrant 500 milles francs au comité de gestion, devant l’imam et le chef du village.