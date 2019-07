Mairie de Saint-Louis : Mansour FAYE chamboule son cabinet

Seydina Aboubacar BITEYE n’est plus le directeur de cabinet du maire de Saint-Louis. Pour rappel, il avait bénéficié d’un premier renouvèlement de disponibilité à la Société Nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED). L’échéance de son contrat arrivé terme, il devait démissionner ou rejoindre son ancien poste.



C’est ainsi qu’il sera remplacé par Rahma Hafiz Iyane SY, sur décision de l’édile. Mme SY, militante de l’Alliance pour la République (APR) est membre de la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER) à l’image de son prédécesseur.



Par Abiboulaye LO, le secrétaire municipal a été nommé au sein d’une direction du ministère du Développement communautaire, de l'Équité sociale et territoriale. Amadou Belal BALDÉ, cadre à l’Agence de Développement Communal (ADC) jusqu’ici directeur de l’administration et des moyens généraux, prend sa place.



Plus d’efficience et de professionnalisme sont attendus au sein du cabinet du maire de Saint-Louis miné par une lourdeur et une inefficacité exagérées. Au-delà des administrés et usagers de ce service, des partenaires de la municipalité avaient senti ce manque de réactivité.



NDARINFO.COM