Mairie de NDAR : Mary Teuw NIANE candidat !

Le responsable de l’Alliance Pour la République (APR) a déclaré sa candidature aux élections locales, dimanche, au cours d’un rassemblement avec ses militants et sympathisants. Une annonce qui a soulevé la joie de sa jeunesse politique qui, depuis plusieurs années, l’invite à planter son tambour au milieu de l’arène et à mettre un terme « aux récupérations politiques ».



Dans cette conquête annoncée de la Commune de Saint-Louis et de celles du département, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) compte sur la participation « de toutes les forces vives ». Il a, en outre, réitéré son ancrage dans l’APR.



« Je tends la main à tout le monde », a-t-il dit en faisant part de sa volonté de changer le visage de la ville. Mary Teuw NIANE invite ses lieutenants à « une mobilisation générale » et à renforcer davantage le travail de massification.



NDARINFO.COM