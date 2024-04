Mahammed Boun Abdallah rejoint sa dernière demeure ce mercredi

08/04/2024 06:39

uite au décès de l'ancien Premier Mahammed Boun Abdallah Dionne à Paris, vendredi dernier, la cérémonie de levée du corps se tiendra ce lundi à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière de Paris. Il sera accompagné, ce mercredi, à sa dernière demeure à Touba.



Une cérémonie d'hommages et de témoignages des autorités le mercredi 10/04/2024 sera tenue à l'hôpital principal de Dakar. Les condoléances et funérailles seront reçues et organisées à Dakar à la maison familiale à Fann Hock, le vendredi 12/04/2024" lit-on dans un communiqué.